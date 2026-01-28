Чому ворожі БпЛА долітають до столиці: експерт пояснив причини та отримав повноваження від Міноборони

Фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов прокоментував ситуацію з російськими розвідувальними дронами, які дедалі частіше помічають у небі над столицею.

Чому ворожі БпЛА долітають до столиці: Бескрестнов пояснив причини та отримав повноваження від Міноборони

Він зазначив, що "буквально щодня у всіх публічних групах лунає питання: чому розвідувальні дрони вільно долітають до Києва і потім також відлітають назад". За словами експерта, це питання є цілком слушним, і наразі він разом із заступником командувача Повітряних сил Збройних сил України Павлом Єлізаровим розпочинає роботу над розв'язанням цієї проблеми.

Бескрестнов наголосив, що причини таких інцидентів не завжди пов’язані з ефективністю протиповітряної оборони. "Зараз це не завжди провина колег з ППО. Ворог хитрий і використовує нестандартні підходи для таких показових польотів над столицею", — пояснив він.

Фахівець запевнив, що протидія російським розвідникам буде відповідною: "Будемо йому відповідати також нестандартно і технологічно". Він також додав, що для впровадження нових методів боротьби команда має "всі повноваження від Міністра оборони".

