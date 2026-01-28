logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.96

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ Чому ворожі БпЛА долітають до столиці: експерт пояснив причини та отримав повноваження від Міноборони
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому ворожі БпЛА долітають до столиці: експерт пояснив причини та отримав повноваження від Міноборони

Сергій «Флеш» візьметься за проблему польотів російських дронів над Києвом: «Це не завжди провина колег з ППО»

28 січня 2026, 12:26
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов прокоментував ситуацію з російськими розвідувальними дронами, які дедалі частіше помічають у небі над столицею.

Чому ворожі БпЛА долітають до столиці: експерт пояснив причини та отримав повноваження від Міноборони

Чому ворожі БпЛА долітають до столиці: Бескрестнов пояснив причини та отримав повноваження від Міноборони

Він зазначив, що "буквально щодня у всіх публічних групах лунає питання: чому розвідувальні дрони вільно долітають до Києва і потім також відлітають назад". За словами експерта, це питання є цілком слушним, і наразі він разом із заступником командувача Повітряних сил Збройних сил України Павлом Єлізаровим розпочинає роботу над розв'язанням цієї проблеми.

Бескрестнов наголосив, що причини таких інцидентів не завжди пов’язані з ефективністю протиповітряної оборони. "Зараз це не завжди провина колег з ППО. Ворог хитрий і використовує нестандартні підходи для таких показових польотів над столицею", — пояснив він.

Фахівець запевнив, що протидія російським розвідникам буде відповідною: "Будемо йому відповідати також нестандартно і технологічно". Він також додав, що для впровадження нових методів боротьби команда має "всі повноваження від Міністра оборони".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, у відповіді на допис голови МЗС Польщі Радослава Сікорського, американський бізнесмен Ілон Маск фактично проігнорував інформацію про російські атаки за допомогою супутникового інтернету.

Натомість Маск заявив, що Starlink є основою військових комунікацій України. "Цей слинявий імбецил навіть не усвідомлює, що Starlink є основою військових комунікацій України", – написав мільярдер під постом Сікорського.                                                                                       



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини