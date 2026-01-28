Почему вражеские БпЛА долетают до столицы: эксперт объяснил причины и получил полномочия от Минобороны

Специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов прокомментировал ситуацию с российскими разведывательными дронами, которые все чаще замечают в небе над столицей.

Почему вражеские БпЛА долетают до столицы: Бескрестнов объяснил причины и получил полномочия от Минобороны

Он отметил, что "буквально каждый день во всех публичных группах звучит вопрос: почему разведывательные дроны свободно долетают до Киева и потом тоже улетают обратно". По словам эксперта, этот вопрос вполне правильный, и сейчас он вместе с заместителем командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павлом Елизаровым начинает работу над решением этой проблемы.

Бескрестнов подчеркнул, что причины подобных инцидентов не всегда связаны с эффективностью противовоздушной обороны. "Сейчас это не всегда вина коллег по ПВО. Враг хитер и использует нестандартные подходы для столь показательных полетов над столицей", — пояснил он.

Специалист заверил, что противодействие российским разведчикам будет соответствующим: "Будем ему отвечать также нестандартно и технологично". Он также добавил, что для внедрения новых методов борьбы у команды есть "все полномочия от Министра обороны".

Напомним, портал "Комментарии" писал , в ответе на сообщение главы МИД Польши Радослава Сикорского, американский бизнесмен Илон Маск фактически проигнорировал информацию о российских атаках с помощью спутникового интернета.

Маск заявил, что Starlink является основой военных коммуникаций Украины. "Этот слюнявый имбецил даже не осознает, что Starlink является основой военных коммуникаций Украины", – написал миллиардер под постом Сикорского.