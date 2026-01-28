logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.96

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Почему вражеские БпЛА долетают до столицы: эксперт объяснил причины и получил полномочия от Минобороны
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему вражеские БпЛА долетают до столицы: эксперт объяснил причины и получил полномочия от Минобороны

Сергей «Флэш» займется проблемой полетов российских дронов над Киевом: «Это не всегда вина коллег по ПВО»

28 января 2026, 12:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов прокомментировал ситуацию с российскими разведывательными дронами, которые все чаще замечают в небе над столицей.

Почему вражеские БпЛА долетают до столицы: эксперт объяснил причины и получил полномочия от Минобороны

Почему вражеские БпЛА долетают до столицы: Бескрестнов объяснил причины и получил полномочия от Минобороны

Он отметил, что "буквально каждый день во всех публичных группах звучит вопрос: почему разведывательные дроны свободно долетают до Киева и потом тоже улетают обратно". По словам эксперта, этот вопрос вполне правильный, и сейчас он вместе с заместителем командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павлом Елизаровым начинает работу над решением этой проблемы.

Бескрестнов подчеркнул, что причины подобных инцидентов не всегда связаны с эффективностью противовоздушной обороны. "Сейчас это не всегда вина коллег по ПВО. Враг хитер и использует нестандартные подходы для столь показательных полетов над столицей", — пояснил он.

Специалист заверил, что противодействие российским разведчикам будет соответствующим: "Будем ему отвечать также нестандартно и технологично". Он также добавил, что для внедрения новых методов борьбы у команды есть "все полномочия от Министра обороны".

Напомним, портал "Комментарии" писал , в ответе на сообщение главы МИД Польши Радослава Сикорского, американский бизнесмен Илон Маск фактически проигнорировал информацию о российских атаках с помощью спутникового интернета.

Маск заявил, что Starlink является основой военных коммуникаций Украины. "Этот слюнявый имбецил даже не осознает, что Starlink является основой военных коммуникаций Украины", – написал миллиардер под постом Сикорского.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости