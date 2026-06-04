Сможет ли РФ за месяц сделать Киев непригодным для жизни: прогноз ИИ

Россия уже несколько лет ведет системную кампанию ударов по украинским городам и критической инфраструктуре. Российские пропагандисты неоднократно заявляли, что Киев нужно разбить до основания. А после заявления МИД РФ о системных ударах по Киеву пропаганда Кремля заявляла, что РФ может за месяц сделать Киев непригодным для жизни. На фоне усиления вражеских атак и угроз портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта какие риски существуют.

Коллаж редакции портала "Комментарии". Сгенерировано с помощью ИИ

Чат-бот Chat GPT считает, что в течение месяца РФ может создать в Киеве чрезвычайно тяжелые условия жизни, особенно из-за ударов по энергетике и гражданской инфраструктуре. Районы без света, тепла или воды остаются реальным сценарием. Однако сделать город полностью непригодным для жизни за столь короткий срок выглядит маловероятным. Для этого необходимо системное разрушение критических систем без возможности ремонта и почти полное истощение украинской противовоздушной обороны. Пока факты свидетельствуют, что Киев, несмотря на атаки, сохраняет способность работать и адаптироваться.

Чат-бот Gemini предполагает, что в течение следующего месяца Россия будет продолжать террор, пытаясь истощить запасы ПВО. Возможны временные отключения света или воды во время массированных ударов, однако длительного коллапса не произойдет. Энергетики научились быстро перераспределять потоки, а бизнес и коммунальные службы полностью адаптировались к условиям блэкаутов. Столица остается функциональным и живым центром страны. Российских ресурсов недостаточно для создания гуманитарной катастрофы такого масштаба за столь короткий срок.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что Россия попытается создать в Киеве невыносимые условия, сосредоточившись на уничтожении энергетической инфраструктуры и морально-психологическом давлении. Город может столкнуться с длительными отключениями света из-за повреждения энергосистемы. Полная депопуляция или неспособность к жизни города-миллионника за столь короткий срок ввиду имеющейся защиты является маловероятным сценарием. Киев будет оставаться приоритетной целью символического удара, но физически уничтожить его невозможно.

Чат-бот Grok отмечает, что Россия не сможет сделать Киев полностью непригодным для жизни в течение одного месяца. Даже интенсивные удары 2025-2026 годов приводили к серьезным, но временным кризисам. Город будет страдать от перебоев, часть населения может эвакуироваться, но полная непригодность маловероятна из-за адаптивности систем, международной поддержки и устойчивости украинцев. РФ может усилить давление на водо- и энергоснабжение, однако Киев останется функциональным, хотя и в тяжелых условиях. Стратегическая цель "заморозить" столицу скорее демонстрирует слабость, чем силу агрессора. Долгосрочно это зависит от поставок ПВО и восстановления поколения. Киев устоит, как выстаивал раньше.

В заключении все чат-боты сходятся в главном: Россия способна создать для Киева сложные и опасные условия из-за ударов по энергетике и инфраструктуре, однако сделать столицу полностью непригодной для жизни за один месяц маловероятно. Украинская ПВО, опыт быстрого обновления сетей, адаптация коммунальных служб и устойчивость жителей остаются ключевыми факторами защиты города. В то же время, риск серьезных временных кризисов, перебоев с базовыми услугами и усиление психологического давления со стороны РФ остается высоким.

Напомним: портал "Комментарии" писал, попытается ли Путин захватить Киев до конца 2026 года по прогнозу ИИ.



