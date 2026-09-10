Чи врятують укриття: журналісти влаштували жорсткий краш-тест «Київ Цифровий»

Чи справді киянин встигне дістатися до укриття після сигналу повітряної тривоги? Журналісти BIHUS Info перевірили це на практиці, влаштувавши краш-тест мапи укриттів у "Київ Цифровий". Експеримент провели у кількох популярних місцях столиці, де щодня перебувають тисячі людей.

Укриття

Проблема стала особливо гострою на тлі атак реактивними "Шахедами", коли часу на пошук безпечного місця може залишатися лічені хвилини. Жити в укритті цілодобово неможливо, тому для мешканців столиці критично важливо, щоб сховище можна було швидко знайти просто дорогою на роботу чи під час прогулянки.

На ВДНГ результати виявилися тривожними. Від спортивних майданчиків до найближчого укриття журналістам знадобилося майже дев’ять хвилин. Від фонтану – близько семи, а від зони барбекю – понад п’ять хвилин. При цьому укриття переважно розташовані ближче до центру території, тоді як віддалені ділянки залишаються проблемними.

На Оболонській набережній виникла інша проблема – навіть знайти зазначене на мапі сховище виявилося непросто. Біля Водної арени пошук зайняв понад шість хвилин, а позначене укриття фактично використовувалося як аудиторії. В іншій точці двері до сховища були зачинені, і потрапити всередину вдалося лише після розмови з мешканцями.

На Русанівській набережній ситуація була кращою: до одного з укриттів журналісти дісталися за 2 хвилини 35 секунд, до іншого – за 2 хвилини 43 секунди. Однак під час перевірки вже лунали звуки вибухів.

Експеримент показав: сама наявність точки на електронній мапі ще не гарантує, що людина реально зможе скористатися укриттям. Навігація, відсутність покажчиків, зачинені двері та невідповідність інформації на карті можуть коштувати дорогоцінного часу.

BIHUS Info наголошує на потребі мобільних укриттів у місцях масового скупчення людей – там, де стаціонарне сховище може виявитися надто далеко або недоступним.

Також видання "Коментарі" повідомляло – мільйони виділили, укриттів немає: чому Київ провалив проєкт мобільного захисту.



