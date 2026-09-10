Спасут ли укрытия: журналисты устроили жесткий краш-тест «Киев Цифровой»

Действительно ли киевлянин успеет добраться до укрытия после сигнала воздушной тревоги? Журналисты BIHUS Info проверили это на практике, устроив краш-тест карты укрытий в "Киев Цифровой". Эксперимент был проведен в нескольких популярных местах столицы, где ежедневно находятся тысячи человек.

Укрытие

Проблема стала особенно острой на фоне атак реактивными Шахедами, когда времени на поиск безопасного места может оставаться считанные минуты. Жить в укрытии круглосуточно невозможно, поэтому для жителей столицы критически важно, чтобы хранилище можно было быстро найти по дороге на работу или во время прогулки.

На ВДНХ результаты оказались тревожными. От спортивных площадок до ближайшего укрытия журналистам понадобилось около девяти минут. От фонтана – около семи, а от зоны барбекю – более пяти минут. При этом укрытия преимущественно расположены ближе к центру территории, тогда как отдаленные участки остаются проблемными.

На Оболонской набережной возникла другая проблема – даже найти указанное на карте хранилище оказалось непросто. У Водной арены поиск занял более шести минут, а обозначенное укрытие фактически использовалось в качестве аудитории. В другой точке дверь в хранилище была закрыта, и попасть внутрь удалось только после разговора с жителями.

На Русановской набережной ситуация была лучше: до одного из укрытий журналисты добрались за 2 минуты 35 секунд, до другого – за 2 минуты 43 секунды. Однако при проверке уже звучали звуки взрывов.

Эксперимент показал: наличие точки на электронной карте еще не гарантирует, что человек реально сможет воспользоваться укрытием. Навигация, отсутствие указателей, закрытая дверь и несоответствие информации на карте могут стоить драгоценного времени.

BIHUS Info отмечает необходимость мобильных укрытий в местах массового скопления людей – там, где стационарное хранилище может оказаться слишком далеко или недоступно.

Также издание "Комментарии" сообщало – миллионы выделили, укрытий нет: почему Киев провалил проект мобильной защиты.



