У Києві внаслідок нічної комбінованої атаки починають зливати воду з систем опалення. Це прямий наслідок атак РФ на обʼєкти генерації тепла.

«Це про виживання» – у Києві обстріли спричинили справжній колапс

Волонтерка та блогерка Марія Берлінська повідомила, що злив води — вимушений крок: без цього труби просто полопаються, а система опалення буде знищена повністю.

"Для нас це означає одне: вже за кілька днів сотні тисяч людей не зможуть перебувати у власних квартирах. Пункти незламності не розраховані на масове і тривале перебування. Вони не вирішують весь масштаб проблеми. Але в місті є школи та соціальні обʼєкти з індивідуальними тепловими пунктами. Там є тепло. Ці приміщення можна і потрібно використовувати", – наголошує Берлінська.

За її словами, місцева і центральна влада разом з партнерами мають негайно організувати розміщення сімей з дітьми та людей, які потребують допомоги, у теплих приміщеннях.

"Це не про комфорт. Це про виживання. І найголовніше – це абсолютно реально спокійно і оперативно зробити. Таким чином обнулити всі розрахунки Путіна поставити українців на коліна холодним терором серед зими", – наголосила волонтерка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога майже половина багатоповерхових будинків столиці — близько 6 тисяч — залишилася без теплопостачання, а в деяких районах фіксуються перебої з водою.

За його словами, комунальні служби спільно з енергетиками вже організували роботу мобільних котелень, аби забезпечити тепло в лікарнях, пологових будинках та інших соціальних закладах, і працюють над відновленням подачі електроенергії й тепла у житлові будинки.

Мер зазначив, що погодні умови найближчими днями за прогнозами залишатимуться складними, що ускладнює роботи з відновлення інфраструктури. Через це він звернувся до мешканців столиці з проханням, хто має можливість, тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела тепла та електроенергії, щоб уникнути дискомфорту та полегшити роботу комунальних служб.