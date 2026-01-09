В Киеве в результате ночной комбинированной атаки начинают сливать воду из систем отопления. Это прямое следствие атак РФ на объекты генерации тепла.

«Это о выживании» – в Киеве обстрелы повлекли за собой настоящий коллапс

Волонтер и блогер Мария Берлинская сообщила, что слив воды — вынужденный шаг: без этого трубы просто полопаются, а система отопления будет уничтожена полностью.

"Для нас это означает одно: уже через несколько дней сотни тысяч людей не смогут находиться в собственных квартирах. Пункты незламности не рассчитаны на массовое и длительное пребывание. Они не разрешают весь масштаб проблемы. Но в городе есть школы и социальные объекты с индивидуальными тепловыми пунктами. Там есть тепло. Эти помещения можно и нужно использовать", – отмечает Берлинская.

По ее словам, местные и центральные власти вместе с партнерами должны немедленно организовать размещение семей с детьми и нуждающихся в теплых помещениях.

"Это не о комфорте. Это о выживании. И самое главное – это вполне реально спокойно и оперативно сделать. Таким образом, обнулить все расчеты Путина поставить украинцев на колени холодным террором среди зимы", – подчеркнула волонтер.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате массированной атаки врага почти половина многоэтажных домов столицы — около 6 тысяч — осталась без теплоснабжения, а в некоторых районах фиксируются перебои с водой.

По его словам, коммунальные службы совместно с энергетиками уже организовали работу мобильных котельных, чтобы обеспечить тепло в больницах, роддомах и других социальных учреждениях, и работают над восстановлением подачи электроэнергии и тепла в жилые дома.

Мэр отметил, что погодные условия в ближайшие дни по прогнозам будут оставаться сложными, что усложняет работу по восстановлению инфраструктуры. Поэтому он обратился к жителям столицы с просьбой, кто имеет возможность, временно выехать за город, где есть альтернативные источники тепла и электроэнергии, чтобы избежать дискомфорта и облегчить работу коммунальных служб.