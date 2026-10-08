Це дійсно може зламати Київ: коли загроза стане максимальною

Києву готують катастрофічний сценарій — мета лідера РФ Володимира Путіна залишити киян без світла, тепла, води, зробити місто непридатним для життя та повністю зламати логістику, розірвавши сполучення між лівим та правим берегами Дніпра. Штучний інтелект поділився баченням — що насправді може зламати Київ.

Блекаут. Фото портал "Коментарі"

На думку чат-бота ChatGPT, Київ може зламати не один масштабний удар, а одночасне пошкодження кількох критичних систем. Йдеться про електропостачання, тепло, воду та транспорт.

За таким сценарієм місто може втрачати керованість, якщо після атак відновлення кожної системи затягнеться. Особливо болючим чат-бот вважає транспортний фактор, адже перебої з мостами через Дніпро вже призводили до масштабних заторів та проблем із рухом.

Водночас ChatGPT не вважає неминучим колапс столиці. У його відповіді наголошується, що Київ готує резерви та станом на вересень заявляв про виконання 80% запланованих заходів підготовки до зими.

Чат-бот Grok бачить найбільшу небезпеку не в окремих ударах, а в методичному знищенні базових умов життя. У його сценарії удари по енергетичній інфраструктурі можуть залишити місто без електрики на тривалий час.

Далі проблема поширюється на інші системи: без електроенергії зупиняються насоси, виникають перебої з водою, а взимку без тепла багатоквартирні будинки можуть опинитися у критичному становищі.

Окремо Grok говорить про психологічний фактор. Тривала темрява, холод, відсутність нормального сну та побутові проблеми, на його думку, можуть посилювати втому і роздратування людей.

Чат-бот DeepSeek назвав найгіршим сценарієм спробу розірвати Київ на дві частини через удари по мостах через Дніпро. У його відповіді йдеться про атаки на переправи та обмеження руху на більшості автомобільних мостів столиці.

За таким сценарієм пошкодження великого мосту може створити серйозну логістичну проблему. Тоді виникнуть труднощі з пересуванням людей, роботою транспорту та доставкою допомоги.

Другий фактор, на який звертає увагу DeepSeek, — дефіцит ракет-перехоплювачів для ППО. Чат-бот пов’язує це з ризиком ударів по ТЕЦ та підстанціях і тривалих відключень електроенергії.

Усі три відповіді сходяться в одному: Київ найбільше ризикує не від одного удару, а від одночасного накопичення проблем. Енергетика, вода, тепло та транспорт прямо або опосередковано фігурують у сценаріях чат-ботів.

Різниця — у головному акценті. ChatGPT говорить про втрату керованості міста, Grok — про виснаження людей і руйнування нормального життя, а DeepSeek — про можливий транспортний параліч та ізоляцію частин столиці.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який сценарій Путін підготував для Києва.



