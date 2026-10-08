Это действительно может сломить Киев: когда угроза станет максимальной

Киеву готовят катастрофический сценарий — цель лидера РФ Владимира Путина оставить киевлян без света, тепла, воды, сделать город непригодным для жизни и полностью сломать логистику, разорвав сообщение между левым и правым берегами Днепра. Искусственный интеллект поделился видением – что на самом деле может сломать Киев.

Блэкаут. Фото портал "Комментарии"

По мнению чат-бота ChatGPT, Киев может сломать не один масштабный удар, а одновременное повреждение нескольких критических систем. Речь идет об электроснабжении, тепле, воде и транспорте.

По такому сценарию город может терять управляемость, если после атак восстановление каждой системы затянется. Особенно болезненным чат-бот считает транспортный фактор, ведь перебои с мостами через Днепр уже приводили к масштабным пробкам и проблемам с движением.

В то же время ChatGPT не считает неизбежным коллапс столицы. В его ответе отмечается, что Киев готовит резервы и на сентябрь заявлял о выполнении 80% запланированных мероприятий подготовки к зиме.

Чат-бот Grok видит самую большую опасность не в отдельных ударах, а в методическом уничтожении базовых условий жизни. В его сценарии удары по энергетической инфраструктуре могут оставить город без электричества на длительное время.

Дальше проблема распространяется на другие системы: без электроэнергии останавливаются насосы, возникают перебои с водой, а зимой без тепла многоквартирные дома могут оказаться в критическом положении.

Отдельно Grok говорит о психологическом факторе. Длительная тьма, холод, отсутствие нормального сна и бытовые проблемы, по его мнению, могут усугублять усталость и раздражение людей.

Чат-бот DeepSeek назвал худшим сценарием попытку разорвать Киев на две части из-за ударов по мостам через Днепр. В его ответе речь идет об атаках на переправы и ограничении движения на большинстве автомобильных мостов столицы.

По такому сценарию повреждение большого моста может создать серьезную логистическую проблему. Тогда возникнут трудности с передвижением людей, работой транспорта и доставкой помощи.

Второй фактор, на который обращает внимание DeepSeek, – дефицит ракет-перехватчиков для ПВО. Чат-бот связывает это с риском ударов по ТЭЦ и подстанциям и длительных отключений электроэнергии.

Все три ответа сходятся в одном: Киев больше рискует не от одного удара, а от одновременного накопления проблем. Энергетика, вода, тепло и транспорт прямо или косвенно фигурируют в сценариях чат-ботов.

Разница – в главном акценте. ChatGPT говорит о потере управляемости города, Grok – об истощении людей и разрушении нормальной жизни, а DeepSeek – о возможном транспортном параличе и изоляции частей столицы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой сценарий Путин подготовил для Киева.



