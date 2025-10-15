logo_ukra

BTC/USD

111739

ETH/USD

4095.43

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ Буде щось страшне: влада Києва готується до термінової евакуації населення
commentss НОВИНИ Всі новини

Буде щось страшне: влада Києва готується до термінової евакуації населення

Усі комунальні служби Києва працюють з урахуванням потреб воєнного часу та, за можливості, беруть участь у підтримці Збройних сил.

15 жовтня 2025, 15:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Комунальні підприємства Києва активно підтримують Збройні сили України та ініціюють створення системи евакуаційного транспорту, який має використовуватись у разі надзвичайних ситуацій. Проте реалізація цієї ініціативи наразі стримується через бюрократичні перепони й обмежене фінансування. Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний в інтерв’ю "Вечірньому Києву".

Буде щось страшне: влада Києва готується до термінової евакуації населення

Фото: з відкритих джерел

За словами посадовця, усі міські підприємства діють з урахуванням воєнних реалій та, де це можливо, долучаються до підтримки українських військових.

"Сьогодні всі комунальні підприємства міста працюють з урахуванням воєнних пріоритетів. Де це можливо — допомагають Збройним Силам", — підкреслив Загуменний. 

Зокрема, КП "АТП КМДА" з початку повномасштабного вторгнення переорієнтувало свої потужності на ремонт військової техніки та виконання прикладних оборонних завдань. За останні роки підприємство відновило понад два десятки армійських автомобілів, які були пошкоджені в боях. Усі роботи проводяться в рамках контрактів, після чого техніка повертається в підрозділи.

До підтримки ЗСУ долучається й КП "Київмедспецтранс", яке відповідає за функціонування екстреної медичної допомоги в столиці.

Окремим проєктом стала мобільна школа операторів FPV-дронів, створена у партнерстві з Третьою штурмовою бригадою. Для навчання фахівців один зі звичайних автобусів переобладнали під повноцінний мобільний клас, який уже активно використовується під час підготовки військових.

Як вже писали "Коментарі", російська окупаційна армія проводить наступальні дії, які, за всіма ознаками, перетворилися на справжню "м'ясорубку" з катастрофічними втратами та незначними результатами. Таку оцінку в інтерв’ю "Главреду" дав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://vechirniy.kyiv.ua/news/118576/
Теги:

Новини

Всі новини