Буде щось страшне: влада Києва готується до термінової евакуації населення

Комунальні підприємства Києва активно підтримують Збройні сили України та ініціюють створення системи евакуаційного транспорту, який має використовуватись у разі надзвичайних ситуацій. Проте реалізація цієї ініціативи наразі стримується через бюрократичні перепони й обмежене фінансування. Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний в інтерв’ю "Вечірньому Києву".

Фото: з відкритих джерел

За словами посадовця, усі міські підприємства діють з урахуванням воєнних реалій та, де це можливо, долучаються до підтримки українських військових.

"Сьогодні всі комунальні підприємства міста працюють з урахуванням воєнних пріоритетів. Де це можливо — допомагають Збройним Силам", — підкреслив Загуменний.

Зокрема, КП "АТП КМДА" з початку повномасштабного вторгнення переорієнтувало свої потужності на ремонт військової техніки та виконання прикладних оборонних завдань. За останні роки підприємство відновило понад два десятки армійських автомобілів, які були пошкоджені в боях. Усі роботи проводяться в рамках контрактів, після чого техніка повертається в підрозділи.

До підтримки ЗСУ долучається й КП "Київмедспецтранс", яке відповідає за функціонування екстреної медичної допомоги в столиці.

Окремим проєктом стала мобільна школа операторів FPV-дронів, створена у партнерстві з Третьою штурмовою бригадою. Для навчання фахівців один зі звичайних автобусів переобладнали під повноцінний мобільний клас, який уже активно використовується під час підготовки військових.

