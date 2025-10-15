logo

Будет что-то страшное: власти Киева готовятся к срочной эвакуации населения
Будет что-то страшное: власти Киева готовятся к срочной эвакуации населения

Все коммунальные службы Киева работают с учетом потребностей военного времени и, по возможности, принимают участие в поддержке Вооруженных Сил.

15 октября 2025, 15:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Коммунальные предприятия Киева активно поддерживают Вооруженные силы Украины и инициируют создание эвакуационного транспорта, который должен использоваться в случае чрезвычайных ситуаций. Однако реализация этой инициативы сдерживается из-за бюрократических преград и ограниченного финансирования. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный в интервью "Вечернему Киеву".

Будет что-то страшное: власти Киева готовятся к срочной эвакуации населения

Фото: из открытых источников

По словам чиновника, все городские предприятия действуют с учетом военных реалий и, где это возможно, приобщаются к поддержке украинских военных.

"Сегодня все коммунальные предприятия города работают с учетом военных приоритетов. Где это возможно — помогают Вооруженным Силам", — подчеркнул Загуменный.

В частности, КП "АТП КГГА" с начала полномасштабного вторжения переориентировало свои мощности на ремонт военной техники и выполнение прикладных оборонных задач. За последние годы предприятие восстановило более двух десятков армейских автомобилей, поврежденных в боях. Все работы производятся в рамках контрактов, после чего техника возвращается в подразделения.

К поддержке ВСУ присоединяется и КП "Киевмедспецтранс", отвечающее за функционирование экстренной медицинской помощи в столице.

Отдельным проектом стала мобильная школа операторов FPV-дронов, созданная в партнерстве с Третьей штурмовой бригадой. Для обучения специалистов один из обычных автобусов был переоборудован под полноценный мобильный класс, который уже активно используется при подготовке военных.

Как уже писали "Комментарии", российская оккупационная армия проводит наступательные действия, которые по всем признакам превратились в настоящую "мясорубку" с катастрофическими потерями и незначительными результатами. Такую оценку в интервью "Главреду" дал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.



Источник: https://vechirniy.kyiv.ua/news/118576/
