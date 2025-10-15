Будет что-то страшное: власти Киева готовятся к срочной эвакуации населения

Коммунальные предприятия Киева активно поддерживают Вооруженные силы Украины и инициируют создание эвакуационного транспорта, который должен использоваться в случае чрезвычайных ситуаций. Однако реализация этой инициативы сдерживается из-за бюрократических преград и ограниченного финансирования. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный в интервью "Вечернему Киеву".

Фото: из открытых источников

По словам чиновника, все городские предприятия действуют с учетом военных реалий и, где это возможно, приобщаются к поддержке украинских военных.

"Сегодня все коммунальные предприятия города работают с учетом военных приоритетов. Где это возможно — помогают Вооруженным Силам", — подчеркнул Загуменный.

В частности, КП "АТП КГГА" с начала полномасштабного вторжения переориентировало свои мощности на ремонт военной техники и выполнение прикладных оборонных задач. За последние годы предприятие восстановило более двух десятков армейских автомобилей, поврежденных в боях. Все работы производятся в рамках контрактов, после чего техника возвращается в подразделения.

К поддержке ВСУ присоединяется и КП "Киевмедспецтранс", отвечающее за функционирование экстренной медицинской помощи в столице.

Отдельным проектом стала мобильная школа операторов FPV-дронов, созданная в партнерстве с Третьей штурмовой бригадой. Для обучения специалистов один из обычных автобусов был переоборудован под полноценный мобильный класс, который уже активно используется при подготовке военных.

