Бійка з «ефектом шокера»: у київському метро пасажири влаштували масове побоїще (ВІДЕО)

У київському метрополітені стався гучний інцидент із застосуванням сили, що потрапив на камери очевидців. Відео масової бійки, яка розгорнулася безпосередньо у вагоні під час руху, почали активно поширювати місцеві Telegram-канали.

Київський метрополітен

Конфлікт розпочався між двома пасажирами. На опублікованих кадрах видно, як чоловік, що сидів із телефоном, став об'єктом уваги іншого пасажира. Останній намагався вихопити гаджет, при цьому свідки помітили характерний розряд струму між рукою нападника та пристроєм. Це спровокувало миттєву агресію: чоловіки почали штовхатися, зачепивши третього пасажира. У результаті сутичка переросла у повноцінну бійку на трьох.

Більшість людей у вагоні намагалися триматися осторонь від розлючених чоловіків. Пасажири просто відходили в іншу частину вагона, поки хтось фіксував подію на мобільний.

Подія викликала хвилю обурення в мережі. Користувачі гостро критикують учасників конфлікту, зауважуючи, що їхню енергію варто було б спрямувати на захист країни: "Таких смільчаків не вистачає на фронті, ніж лякати бабусь, дітей та жінок у громадському транспорті".

Наразі офіційних коментарів від правоохоронних органів щодо ідентифікації учасників бійки та правової оцінки їхніх дій не надходило.

