Драка с «эффектом шокера»: в киевском метро пассажиры устроили массовое побоище (ВИДЕО)

В киевском метрополитене произошел громкий инцидент с применением илы, который попал на камеры очевидцев. Видео массовой потасовки, которая развернулась непосредственно в вагоне во время движения, начали активно распространять местные Telegram-каналы.

Киевский метрополитен

Конфликт начался между двумя пассажирами. На опубликованных кадрах видно, как сидевший с телефоном мужчина стал объектом внимания другого пассажира. Последний пытался выхватить гаджет, свидетели заметили характерный разряд тока между рукой нападающего и устройством. Это спровоцировало мгновенную агрессию: мужчины начали толкаться, задев третьего пассажира. В результате схватка переросла в полноценную драку на троих.

Большинство людей в вагоне пытались держаться в стороне от разъяренных мужчин. Пассажиры просто отходили в другую часть вагона, пока кто-то фиксировал событие на мобильный.

Событие вызвало волну возмущения в сети. Пользователи остро критикуют участников конфликта, отмечая, что их энергию следовало бы направить на защиту страны: "Таких смельчаков не хватает на фронте, чем пугать бабушек, детей и женщин в общественном транспорте".

Пока официальных комментариев от правоохранительных органов относительно идентификации участников драки и правовой оценки их действий не поступало.

