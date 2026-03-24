Драка с «эффектом шокера»: в киевском метро пассажиры устроили массовое побоище (ВИДЕО)
НОВОСТИ

Драка с «эффектом шокера»: в киевском метро пассажиры устроили массовое побоище (ВИДЕО)

Разряд тока и толкотня: во время движения поезда в метро Киева подрались трое мужчин

24 марта 2026, 18:10
Недилько Ксения

В киевском метрополитене произошел громкий инцидент с применением илы, который попал на камеры очевидцев. Видео массовой потасовки, которая развернулась непосредственно в вагоне во время движения, начали активно распространять местные Telegram-каналы.

Конфликт начался между двумя пассажирами. На опубликованных кадрах видно, как сидевший с телефоном мужчина стал объектом внимания другого пассажира. Последний пытался выхватить гаджет, свидетели заметили характерный разряд тока между рукой нападающего и устройством. Это спровоцировало мгновенную агрессию: мужчины начали толкаться, задев третьего пассажира. В результате схватка переросла в полноценную драку на троих.

Большинство людей в вагоне пытались держаться в стороне от разъяренных мужчин. Пассажиры просто отходили в другую часть вагона, пока кто-то фиксировал событие на мобильный.

Событие вызвало волну возмущения в сети. Пользователи остро критикуют участников конфликта, отмечая, что их энергию следовало бы направить на защиту страны: "Таких смельчаков не хватает на фронте, чем пугать бабушек, детей и женщин в общественном транспорте".

Пока официальных комментариев от правоохранительных органов относительно идентификации участников драки и правовой оценки их действий не поступало.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что действующие санкции за нарушение языкового законодательства слишком низки, чтобы остановить системных нарушителей. Об этом в эфире шоу Янины Соколовой заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

По статистике, в 2025 году количество языковых штрафов выросло на 26% по сравнению с предыдущим годом. Граждане стали более активно защищать свои права, однако суммы взысканий остаются мизерными: от 1700 до 11900 гривен. За прошлый год было наложено 95 штрафов на сумму около 369 тысяч гривен.



