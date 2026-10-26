Балістичний удар по Києву: РФ поцілила в "швидку", яка їхала на виклик (ОНОВЛЕНО)

Увечері 26 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Під час повітряної тривоги в столиці пролунали вибухи, у Деснянському районі загорівся автомобіль, а також потрапила під обстріл бригада екстреної медичної допомоги. За попередніми даними, є постраждалі.

Росія атакувала Київ балістикою 26 жовтня

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з території Росії, зокрема з Брянська. Згодом військові повідомили про ракети, що рухалися в напрямку столиці з боку Чернігівщини.

У Києві та низці інших регіонів України оголосили повітряну тривогу. Київська міська військова адміністрація закликала мешканців негайно пройти до найближчих укриттів через високий рівень ракетної небезпеки.

Що відомо про наслідки атаки на Київ

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що під час російського обстрілу під удар потрапила бригада швидкої допомоги, яка прямувала на виклик. За попередньою інформацією, є постраждалі. За даними КМВА, у Деснянському районі внаслідок атаки пошкоджено автомобіль. Також попередньо повідомлялося про влучання поблизу однієї зі станцій метро, де спалахнула пожежа.

За словами Кличка, у Дніпровському районі також влучання в будівлю на території нежитлової забудови. Попередньо, біля одного з супермаркетів поруч є загиблий. Також пошкоджений один з медичних закладів в Дніпровському районі. Вибуховою хвилею повибивало вікна в реанімаційному відділенні. Постраждалих наразі немає. В іншому медзакладі в цьому районі теж повибивало вікна в двох відділеннях. Пацієнти та медперсонал не постраждали.

У моніторингових Telegram-каналах з’явилася інформація, що російські війська могли атакувати об’єкти на лівому березі Києва, застосувавши зенітний ракетний комплекс С-400. За цими повідомленнями, йдеться приблизно про вісім ракет.

Кличко та КМВА закликає мешканців столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій небезпеки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що реактивний дрон РФ атакував Львів.