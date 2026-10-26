Баллистический удар по Киеву: РФ попала в "скорую", которая ехала по вызову (ОБНОВЛЕНО)

Вечером 26 октября русские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Во время воздушной тревоги в столице прогремели взрывы, в Деснянском районе загорелся автомобиль, а также попала под обстрел бригада экстренной медицинской помощи. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Россия атаковала Киев баллистикой 26 октября

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с территории России, в том числе из Брянска. Впоследствии военные сообщили о ракетах, двигавшихся по направлению к столице со стороны Черниговщины.

В Киеве и ряде других регионов Украины объявили воздушную тревогу. Киевская городская военная администрация призвала жителей немедленно пройти к ближайшим укрытиям из-за высокого уровня ракетной опасности.

Что известно о последствиях атаки на Киев

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время российских обстрелов под удар попала бригада скорой помощи, которая направлялась на вызов. По предварительной информации, есть пострадавшие. По данным КМВА, в Деснянском районе в результате атаки поврежден автомобиль. Также предварительно сообщалось о попадании вблизи одной из станций метро, где вспыхнул пожар.

По словам Кличко, в Днепровском районе также попадание в здание на территории нежилой застройки. Предварительно, возле одного из супермаркетов рядом есть погибший. Также повреждено одно из медицинских учреждений в Днепровском районе. Взрывной волной выбило окна в реанимационном отделении. Пострадавших пока нет. В другом медучреждении в этом районе тоже выбило окна в двух отделениях. Пациенты и медперсонал не пострадали.

В мониторинговых Telegram каналах появилась информация, что российские войска могли атаковать объекты на левом берегу Киева, применив зенитный ракетный комплекс С-400. По этим сообщениям, речь идет примерно о восьми ракетах.

Кличко и КМВА призывает жителей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального сообщения об отбое опасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что реактивный дрон РФ атаковал Львов.