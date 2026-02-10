У Солом’янському районі Києва місцеві мешканці зафіксували на відео процес укладання асфальту безпосередньо на засніжену дорогу. Відповідні кадри поширили у мережі місцеві ЗМІ.

Асфальт у сніг: у Солом’янському районі Києва помітили дорожників за роботою на ожеледиці

У КМДА оперативно відреагували на ситуацію, пояснивши, що такі роботи є частиною зимової ліквідації ямковості, спричиненої коливанням температур. За словами посадовців, щоб не допустити руйнування покриття та пошкодження авто, дорожники застосовують спеціальний метод.

"Один із найефективніших методів узимку – холодний асфальтобетон. Він дає змогу працювати за низьких температур, у вологу погоду та навіть під час снігопаду", — зазначили у міській адміністрації.

Водночас у мерії наголосили, що "такий ремонт є тимчасовим рішенням до настання сприятливих погодних умов для повноцінних робіт".

З початку року в столиці вже усунули близько 3,5 тис. кв. м руйнувань, причому майже половину — саме за допомогою холодної суміші. Наразі невідкладні роботи тривають у всіх районах Києва, доки погода не дозволить розпочати планові чи капітальні ремонти.





