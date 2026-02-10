В Соломенском районе Киева местные жители зафиксировали на видео процесс укладки асфальта непосредственно на заснеженную дорогу. Соответствующие кадры были распространены в сети местными СМИ.

Асфальт в снег: в Соломенском районе Киева заметили дорожников за работой на гололедице

В КГГА оперативно отреагировали на ситуацию, объяснив, что такие работы являются частью зимней ликвидации ям, вызванной колебанием температур. По словам чиновников, чтобы не допустить разрушения покрытия и повреждения авто, дорожники используют специальный метод.

"Один из самых эффективных методов зимой – холодный асфальтобетон. Он позволяет работать при низких температурах, во влажную погоду и даже во время снегопада", — отметили в городской администрации.

В мэрии подчеркнули, что "такой ремонт является временным решением до наступления благоприятных погодных условий для полноценных работ".

С начала года в столице уже устранили около 3,5 тыс. кв. м разрушений, причем почти половину – именно с помощью холодной смеси. В настоящее время безотлагательные работы продолжаются во всех районах Киева, пока погода не позволит начать плановые или капитальные ремонты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская пропагандистка Ольга Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, в котором высмеяла мэра Киева Виталия Кличко, обвинив его в якобы "жалобах британским хозяевам" на президента Украины.

Поводом для насмешек стали слова Кличко о сложных отношениях между органами местного самоуправления и центральными властями, которые он озвучил в разговоре с иностранными партнерами. В своем заявлении мэр Киева подчеркнул, что такая оценка ситуации — не только его личное мнение, но и позиция многих городских голов по всей стране.

В то же время, Кличко прямо подчеркнул, что осознает чрезвычайную сложность работы президента Владимира Зеленского во время войны и не намерен перекладывать ответственность. Он признал, что город был недостаточно подготовлен к отдельным кризисным сценариям, но отметил, что вопросы противовоздушной обороны не входят в компетенцию городских властей.