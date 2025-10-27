Апокаліптичний сценарій для Києва: чи замерзатимуть кияни взимку без тепла

Рубрики
Днями в мережі інтернет з'явилися апокаліптичні прогнози щодо ситуації взимку. Приміром, киян попередили, що взимку в оселі буде температура в межах від +5 до +10 — залежно від погоди. Радили подбати про тепло власними силами. Портал “Коментарі” з'ясував у народного депутата України Олексія Кучеренка — це “нагнітання” чи реальний сценарій для Києва, і які обласні центри умовно можуть “замерзати” взимку.
Проблеми з опаленням. Фото портал "Коментарі"
За словами народного депутата, українців кожної осені лякають, що “всі замерзнуть”. Однак він припускає, що такі прогнози роблять для більшої медійності.
За його словами, Київ більш захищений, і хоча Росія атакує столицю, все ж виконуються роботи з відновлення.
За його словами, проблеми з теплопостачанням можуть виникнути в Сумах, Чернігові, в Шостці — у прифронтових містах. І саме ці регіони уряд визначив у програмі, як першочергові з вирішення проблем.
Підсумовуючи, Кучеренко наголосив:
“Можуть бути певні проблеми з електрикою. Можуть бути проблеми з газом, але це не означає, що ми будемо без тепла. З газом це означає, що впроваджуватимуть певні обмеження. У першу чергу будуть обмежувати промисловість. Так, як зараз роблять з електрикою”.
