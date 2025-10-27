Апокаліптичний сценарій для Києва: чи замерзатимуть кияни взимку без тепла

Днями в мережі інтернет з'явилися апокаліптичні прогнози щодо ситуації взимку. Приміром, киян попередили, що взимку в оселі буде температура в межах від +5 до +10 — залежно від погоди. Радили подбати про тепло власними силами. Портал “Коментарі” з'ясував у народного депутата України Олексія Кучеренка — це “нагнітання” чи реальний сценарій для Києва, і які обласні центри умовно можуть “замерзати” взимку.

Проблеми з опаленням. Фото портал "Коментарі"

За словами народного депутата, українців кожної осені лякають, що “всі замерзнуть”. Однак він припускає, що такі прогнози роблять для більшої медійності.

“Я не бачу жодної такої причини, щоб братися, стверджувати, що Київ може бути без тепла. Це дуже-дуже-дуже малоймовірний сценарій”, — зазначив Кучеренко.

За його словами, Київ більш захищений, і хоча Росія атакує столицю, все ж виконуються роботи з відновлення.

“Ворог б'є, у першу чергу, по електричній інфраструктурі, тобто по ТЕЦ та їх електричним приладам. Тобто це може впливати і впливає на видачу потужності електрики. Але тепло живе за своїми законами і ТЕЦ можуть працювати і працюють дуже часто в режимі теплофікаційного циклу — не генеруючи електроенергію. А кількість електроенергії для того, щоб прокачати теплоносії, абсолютно не є критичною для міста…”, — пояснив народний депутат.

За його словами, проблеми з теплопостачанням можуть виникнути в Сумах, Чернігові, в Шостці — у прифронтових містах. І саме ці регіони уряд визначив у програмі, як першочергові з вирішення проблем.

Підсумовуючи, Кучеренко наголосив: “Можуть бути певні проблеми з електрикою. Можуть бути проблеми з газом, але це не означає, що ми будемо без тепла. З газом це означає, що впроваджуватимуть певні обмеження. У першу чергу будуть обмежувати промисловість. Так, як зараз роблять з електрикою”.

