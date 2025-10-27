Апокалиптический сценарий для Киева: будут ли замерзать киевляне зимой без тепла

Рубрики
На днях в сети интернет появились апокалиптические прогнозы по ситуации зимой. К примеру, киевлян предупредили, что зимой в доме будет температура в пределах от +5 до +10 — в зависимости от погоды. Советовали позаботиться о тепле собственными силами. Портал "Комментарии" выяснил у народного депутата Украины Алексея Кучеренко — это "нагнетание" или реальный сценарий для Киева, и какие областные центры условно могут "замерзать" зимой.
Проблемы с отоплением. Фото портал "Комментарии"
По словам народного депутата, украинцев каждую осень пугают, что "все замерзнут". Однако он предполагает, что такие прогнозы делают для большей медийности.
По его словам, Киев более защищен, и хотя Россия атакует столицу, все же выполняются работы по восстановлению.
По его словам, проблемы с теплоснабжением могут возникнуть в Сумах, Чернигове, в Шостке – в прифронтовых городах. И именно эти регионы правительство определило в программе как первоочередные для решения проблем.
Подытоживая, Кучеренко подчеркнул:
"Могут быть определенные проблемы с электричеством. Могут быть проблемы с газом, но это не значит, что мы будем без тепла. С газом это означает, что будут внедрять определенные ограничения. В первую очередь будут ограничивать промышленность. Так, как сейчас делают с электричеством".
