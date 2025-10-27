Апокалиптический сценарий для Киева: будут ли замерзать киевляне зимой без тепла

На днях в сети интернет появились апокалиптические прогнозы по ситуации зимой. К примеру, киевлян предупредили, что зимой в доме будет температура в пределах от +5 до +10 — в зависимости от погоды. Советовали позаботиться о тепле собственными силами. Портал "Комментарии" выяснил у народного депутата Украины Алексея Кучеренко — это "нагнетание" или реальный сценарий для Киева, и какие областные центры условно могут "замерзать" зимой.

Проблемы с отоплением. Фото портал "Комментарии"

По словам народного депутата, украинцев каждую осень пугают, что "все замерзнут". Однако он предполагает, что такие прогнозы делают для большей медийности.

"Я не вижу никакой такой причины, чтобы браться, утверждать, что Киев может быть без тепла. Это очень-очень маловероятный сценарий", — отметил Кучеренко.

По его словам, Киев более защищен, и хотя Россия атакует столицу, все же выполняются работы по восстановлению.

"Враг бьет, в первую очередь, по электрической инфраструктуре, то есть по ТЭЦ и их электрическим приборам. То есть это может влиять и влияет на выдачу мощности электричества. Но тепло живет по своим законам и ТЭЦ могут работать и работают очень часто в режиме теплофикационного цикла — не генерируя электроэнергию. А количество электроэнергии для того, чтобы прокачать теплоносители, абсолютно не критично для города…”, — пояснил народный депутат.

По его словам, проблемы с теплоснабжением могут возникнуть в Сумах, Чернигове, в Шостке – в прифронтовых городах. И именно эти регионы правительство определило в программе как первоочередные для решения проблем.

Подытоживая, Кучеренко подчеркнул: "Могут быть определенные проблемы с электричеством. Могут быть проблемы с газом, но это не значит, что мы будем без тепла. С газом это означает, что будут внедрять определенные ограничения. В первую очередь будут ограничивать промышленность. Так, как сейчас делают с электричеством".

