Звірячий удар по Харкову: стали відомі наслідки атаки РФ

Російські окупаційні війська в ніч проти 1 червня завдали ударів по двох районах Харкова, є постраждалі, горять гаражі та автомобілі. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Удар по Харкову. Фото: Харківська ОВА

Мер повідомив, що зафіксовано не менше 10 ворожих ударів на околицях Слобідського району, що межують із окружним. Крім того, є інформація про попадання у багатоповерхівку у Основ'янському районі.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 34-річна жінка постраждала в Основ'янському районі внаслідок ворожого "прильоту".

Медики надають усю необхідну допомогу. Пізніше Олег Синєгубов повідомив про ще одного постраждалого.

Зазначимо, цієї ночі російські терористичні війська також атакували Суми, пошкоджено дошкільний навчальний заклад. Про це у соцмережах повідомив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Чиновник зазначив, що ворожий безпілотник типу "Герань-2" завдав удару по житловому сектору в Ковпаківському районі Сум.

"Попередньо без постраждалих. Пошкоджено дошкільний навчальний заклад – вибито понад 20 вікон, а також є пошкодження у чотирьох прилеглих житлових будинках – близько 60 вікон та балконних рам", – зазначив Сергій Кривошеєнко.

