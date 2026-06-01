Зверский удар по Харькову: стали известны последствия атаки РФ

Российские оккупационные войска в ночь на 1 июня нанесли удары по двум районам Харькова, есть пострадавшие, горят гаражи и автомобили. Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.

Удар по Харькову. Фото: Харьковская ОВА

Мэр сообщил, что зафиксировано не менее 10 вражеских ударов в окрестностях Слободского района, граничащих с окружным. Кроме того, есть информация о попадании в многоэтажку в Основянском районе.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что 34-летняя женщина пострадала в Основянском районе в результате вражеского "прилета".

Медики оказывают всю необходимую помощь. Позже Олег Синегубов сообщил о еще одном пострадавшем.

Отметим, этой ночью российские террористические войска также атаковали Сумы, повреждено дошкольное учебное заведение. Об этом в соцсетях сообщил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

Чиновник отметил, вражеский беспилотник типа "Герань-2" нанес удар по жилому сектору в Ковпаковском районе Сум.

"Предварительно без пострадавших. Повреждено дошкольное учебное заведение – выбито более 20 окон, а также есть повреждения в четырех прилегающих жилых домах – около 60 окон и балконных рам", – отметил Сергей Кривошеенко.

