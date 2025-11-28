logo_ukra

«ЗСУ використовує церкви на Харківщині як прикриття»: що відомо

Росіяни поширюють черговий фейк про Сили оборони України

28 листопада 2025, 18:45
Російські медіа поширили повідомлення, нібито українські військові розміщують позиції біля храмів у Вовчанську та селах Харківщини. Єдине джерело — анонімні "силовики" РФ, які не надають жодних доказів. Це стандартна схема російських інформаційних операцій, зазначають у Центрі протидії дезінформації РНБО.

"Такі фейки мають дві цілі: дискредитувати українських військових і виправдати власні удари по релігійних і культурних об’єктах. Водночас неодноразово фіксувалося, що саме російські війська атакували храми, монастирі, історичні пам’ятки та цивільну інфраструктуру в Україні. 

Поширюючи подібні заяви, кремль намагається створити інформаційне прикриття для своїх воєнних злочинів та зняти з себе відповідальність за обстріли цивільних об’єктів", – наголошують у ЦПД.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 21 листопада міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов привітав командування та особовий склад підрозділів нібито із окупацією нових населених пунктів України. Про це повідомили в МО РФ.

Глава російського військового відомства привітав військовослужбовців:

–  27-ї окремої гвардійської мотострілецької Севастопольської Червонопрапорної бригади імені 60-річчя СРСР та 1486-го гвардійського мотострілецького полку з нібито з окупацією Куп'янська у Харківській області.

 – 121-го мотострілецького полку з окупацією населеного пункту Петропавлівка у Харківській області та інших.



