Харьков «ВСУ использует церкви в Харьковской области как прикрытие»: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

«ВСУ использует церкви в Харьковской области как прикрытие»: что известно

Россияне распространяют очередной фейк о Силах обороны Украины

28 ноября 2025, 18:45
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российские медиа распространили сообщения, что украинские военные размещают позиции возле храмов в Волчанске и селах Харьковщины. Единственный источник — анонимные "силовики" РФ, которые не дают никаких доказательств. Это стандартная схема российских информационных операций , отмечают в Центре противодействия дезинформации СНБО.

"У таких фейков есть две цели: дискредитировать украинских военных и оправдать собственные удары по религиозным и культурным объектам. В то же время, неоднократно фиксировалось, что именно российские войска атаковали храмы, монастыри, исторические памятники и гражданскую инфраструктуру в Украине.

Распространяя подобные заявления, кремль пытается создать информационное прикрытие для своих военных преступлений и снять с себя ответственность за обстрелы гражданских объектов", – отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 21 ноября министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав подразделений якобы с оккупацией новых населенных пунктов Украины. Об этом сообщили в МО РФ.

Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих:

– 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени 60-летия СССР и 1486-го гвардейского мотострелкового полка из якобы с оккупацией Купянска в Харьковской области.

– 121 мотострелкового полка с оккупацией населенного пункта Петропавловка в Харьковской области и других.



