Харківський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яке може стати важливим прецедентом у питаннях мобілізації. Суд став на бік громадянки, яка раніше була чоловіком, але офіційно змінила стать і вимагала виключення з військового обліку.

«Жінки служать тільки добровільно»: суд визнав незаконною відмову ТЦК зняти з обліку новоспечену харків’янку

Історія розпочалася з того, що чоловік пройшов процедуру зміни статі, після чого Міграційна служба видала новий паспорт.

"Міграційна служба видала новий паспорт новоспеченій громадянці, де в графі стать офіційно вказано "Жіноча"", — йдеться у матеріалах справи.

Після отримання документів жінка звернулася до територіального центру комплектування (ТЦК) з вимогою виключити її з обліку. Однак у військкоматі відмовилися це робити без проходження медичної комісії.

"ТЦК відмовив, заявивши, що без рішення ВЛК він залишається військовозобов'язаним чоловіком", — зазначається у повідомленні.

Не погодившись із такою позицією, позивачка звернулася до суду. Розглянувши справу, харківський суд визнав дії ТЦК незаконними. Суддя наголосив, що оскільки згідно з чинним законодавством жінки служать лише за власною згодою, наявність офіційного статусу жінки в паспорті є достатньою підставою для припинення військового обов’язку.

Суд зобов’язав ТЦК виключити відомості про особу з військового обліку та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру "Оберіг".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що військовослужбовець 3-го армійского корпусу Дмитро Кухарчук оприлюднив допис, у якому звернувся до громадян, що критикують процес мобілізації та діяльність територіальних центрів комплектування. Боєць поставив пряме запитання тим, хто використовує популярні в мережі лозунги для виправдання небажання захищати країну.