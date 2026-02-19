logo

Главная Новости Регионы Харьков «Женщины служат только добровольно»: суд признал незаконным отказ ТЦК снять с учета новоиспеченную харьковчанку
НОВОСТИ

«Женщины служат только добровольно»: суд признал незаконным отказ ТЦК снять с учета новоиспеченную харьковчанку

Харьковский суд обязал ТЦК исключить из военного учета лицо, изменившее пол на женский

19 февраля 2026, 22:59
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Харьковский окружной административный суд вынес решение, которое может стать важным прецедентом в вопросах мобилизации. Суд принял сторону гражданки, которая раньше была мужем, но официально изменила пол и требовала исключения из военного учета.

История началась с того, что мужчина прошел процедуру смены пола, после чего Миграционная служба выдала новый паспорт.

"Миграционная служба выдала новый паспорт новоиспеченной гражданке, где в графе пол официально указан "Женский"", — говорится в материалах дела.

После получения документов женщина обратилась в территориальный центр комплектования (ТЦК) с требованием исключить ее из учета. Однако в военкомате отказались это делать без прохождения медицинской комиссии.

"ТЦК отказал, заявив, что без решения ВЛК он остается военнообязанным мужчиной", — отмечается в сообщении.

Не согласившись с такой позицией, истица обратилась в суд. Рассмотрев дело, харьковский суд признал действия ТЦК незаконными. Судья подчеркнул, что поскольку согласно действующему законодательству женщины служат только по собственному согласию, наличие официального статуса женщины в паспорте является достаточным основанием для прекращения воинского долга.

Суд обязал ТЦК исключить сведения о лице по военному учету и внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр "Оберег".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военнослужащий 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук обнародовал сообщение, в котором обратился к гражданам, критикующим процесс мобилизации и деятельность территориальных центров комплектования. Боец задал прямой вопрос тем, кто использует популярные в сети лозунги для оправдания нежелания защищать страну.



