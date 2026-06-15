Жахливий удар по Харкову: влада вразила масштабами цинізму РФ

У понеділок, 15 червня, російські війська завдали чергового удару по Харкову, внаслідок якого постраждав місцевий зоопарк. За попередніми даними, є поранені тварини та значні пошкодження інфраструктури закладу.

Фото: з відкритих джерел

Про інцидент повідомив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що влучання зафіксовано у Шевченківському районі міста, однак остаточні деталі ще уточнюються. За його словами, підтверджено удар по території зоопарку, де пошкоджено вольєри та інші об’єкти. Також надходить інформація про постраждалих тварин, яких наразі обстежують фахівці.

У Харківській обласній військовій адміністрації уточнили, що внаслідок атаки російські сили застосували безпілотники, які вразили Шевченківський та Холодногірський райони міста. Один із дронів безпосередньо влучив у територію зоопарку, спричинивши займання. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та оцінюють масштаби руйнувань.

Крім того, повідомляється про падіння уламків на проїжджу частину в одному з районів міста. За попередньою інформацією, серед цивільного населення постраждалих немає, дані щодо можливих поранених уточнюються.

Нагадаємо, раніше внаслідок повторного удару російських військ по Харкову загинули п’ятеро працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Згодом інформацію було уточнено: загинули четверо рятувальників та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій міста Олексій Дорожкін. Серед загиблих також рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час приїзду до Росії спецпредставників президента США Дональда Трампа сторони планують обговорити так звані домовленості, досягнуті раніше на Алясці. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.