Ужас в Харькове: число жертв после удара РФ резко возросло

В Харькове на месте российского удара продолжаются поисково-спасательные работы. Как сообщили в ГСЧС, из-под завалов 5-этажки спасателями деблокированы тела 5 погибших. На месте обстрела обнаружили тело 13-летней девочки. О пятой жертве сообщил мэр города Игорь Терехов.

Погибшие в Харькове. Фото: Харьковская ОВА

"Продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация пожара. На месте происшествия работают подразделения Харьковского и других гарнизонов ГСЧС, в том числе саперы, кинологи и психологи", — отметили спасатели.

Поисковая операция продолжается. Сообщается, что под завалами могут находиться люди.

Как отметили в МВД, в результате удара практически полностью разрушен подъезд с 1-го по 5-й этажи, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.

"Предварительно пострадали 10 человек, из них 2 детей. Спасены 4 человека", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 марта российские террористические войска нанесли баллистический и дроновый удар по разным городам Украины. Но больше всего досталось Харькову. Так в результате удара по многоэтажке в Харькове три человека погибли и еще по меньшей мере десять получили ранения.

