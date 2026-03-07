logo

Ужас в Харькове: число жертв после удара РФ резко возросло

На месте удара россиян работают спасатели и кинологи

7 марта 2026, 08:30
В Харькове на месте российского удара продолжаются поисково-спасательные работы. Как сообщили в ГСЧС, из-под завалов 5-этажки спасателями деблокированы тела 5 погибших. На месте обстрела обнаружили тело 13-летней девочки. О пятой жертве сообщил мэр города Игорь Терехов.

Ужас в Харькове: число жертв после удара РФ резко возросло

Погибшие в Харькове. Фото: Харьковская ОВА

"Продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация пожара. На месте происшествия работают подразделения Харьковского и других гарнизонов ГСЧС, в том числе саперы, кинологи и психологи", — отметили спасатели.

Поисковая операция продолжается. Сообщается, что под завалами могут находиться люди.

Как отметили в МВД, в результате удара практически полностью разрушен подъезд с 1-го по 5-й этажи, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.

"Предварительно пострадали 10 человек, из них 2 детей. Спасены 4 человека", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 марта российские террористические войска нанесли баллистический и дроновый удар по разным городам Украины. Но больше всего досталось Харькову. Так в результате удара по многоэтажке в Харькове три человека погибли и еще по меньшей мере десять получили ранения.

Читайте на портале "Комментарии" — российские войска атаковали пригородный поезд в Днепропетровской области. В результате удара погиб один человек, еще по меньшей мере семь пассажиров получили ранения. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению.

Также издание "Комментарии" сообщало – во Львове с интервалом около 10 минут прогремели два мощных взрыва. Воздушная тревога в городе на момент инцидента не объявлялась.

По информации депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, взрыв произошел в центральной части города – на улице Шпитальной вблизи торгового центра "Магнус".




