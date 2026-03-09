Появись новые страшные последствия адской атаки РФ на Харьков: статистика шокирует

В ночь на 7 марта российские военные совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Харьков. Одно из попаданий пришлось на жилую многоэтажку в Киевском районе, где завершились аварийно-спасательные работы.

Фото: из открытых источников

Мэр Игорь Терехов сообщил, что под обломками найдены тела и фрагменты тел, что свидетельствует об 11 погибших на данный момент. Окончательные данные будут известны после проведения экспертиз.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что под завалами пятиэтажного дома обнаружили десять погибших, среди которых двое детей — 7-летний мальчик и 13-летняя девочка.

"Найдены также остатки тел, поэтому окончательное количество жертв можно будет подтвердить только после экспертиз", — добавил он.

По данным ОВА, в результате ночных обстрелов пострадали около 20 домов, несколько автомобилей и учебное заведение.

Во время атаки, вероятно, были использованы современные российские ракеты Изделие-30 с боевой частью весом 800 кг, что привело к масштабным разрушениям в Киевском районе. Попадание баллистической ракеты разрушило подъезд многоэтажки от первого до пятого этажа, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.

Среди погибших – дети, учительница и ее маленький сын, а также восьмиклассница и ее мама. Спасательные службы сразу после атаки искали не менее 14 человек, которые могли остаться под завалами.

