logo_ukra

BTC/USD

78383

ETH/USD

2303.91

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

«Вовину тисячу» розкидають з дронів на Харківщині: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

«Вовину тисячу» розкидають з дронів на Харківщині: що відомо

Пропаганда під виглядом валюти: на Харківщині ворожі дрони розкидають фальшиві гроші

1 травня 2026, 21:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські війська почали застосовувати на Харківщині нову тактику інформаційних провокацій, використовуючи безпілотники для розповсюдження агітаційних матеріалів, замаскованих під грошові купюри.

«Вовину тисячу» розкидають з дронів на Харківщині: що відомо

Ілюстративне фото

За інформацією пресслужби Богодухівської міської ради, у громаді зафіксовано численні випадки скидання з дронів листівок, які візуально нагадують гривні або долари. Деякі з них мають іронічний напис "Вовина тисяча". Проте за яскравою обгорткою ховається ворожа пропаганда та спроби вербування.

"Усередині – заклики до протестів проти української влади, посилання на російські Telegram-канали, а також пропозиції "заробітку" в обмін на дані про позиції Сил оборони України", — зазначають у мерії міста Богодухів.

«Вовину тисячу» розкидають з дронів на Харківщині: що відомо - фото 2


Окрім текстів із закликами до дестабілізації ситуації в країні, фальшивки містять QR-коди. Перехід за ними веде на ресурси окупантів, де поширюється дезінформація та здійснюється пошук потенційних зрадників для збору розвідувальних даних.

Влада Богодухівщини наполегливо просить мешканців бути пильними. У разі виявлення таких підозрілих "грошей" рекомендується в жодному разі не торкатися їх руками, не сканувати коди та не переходити за посиланнями. Про подібні знахідки необхідно негайно інформувати правоохоронні органи.

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, влада Краснодарського краю РФ висунула екзотичну версію подій навколо масштабної пожежі та задимлення у місті Туапсе. Губернатор Веніамін Кондратьєв стверджує, що кадри з "нафтовим дощем" та потужним вогнем є результатом нової тактики українських сил, спрямованої на створення візуального ефекту.

На думку російського посадовця, на дрони спеціально чіпляють додаткові ємності з пальним, аби після збиття спровокувати яскраве видовище.

"Ми бачимо нову, я б сказав, підлу інноваційну тактику ворога — вони чіпляють до дронів додаткові баки з мазутом. Навіщо? Щоб при збитті створити яскраве полум'я, дим. Це чистої води психологічна атака, робота на камеру", — запевняє Кондратьєв у тексті, оприлюдненому в медіа.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини