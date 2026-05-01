«Вовину тисячу» розкидають з дронів на Харківщині: що відомо

Російські війська почали застосовувати на Харківщині нову тактику інформаційних провокацій, використовуючи безпілотники для розповсюдження агітаційних матеріалів, замаскованих під грошові купюри.

За інформацією пресслужби Богодухівської міської ради, у громаді зафіксовано численні випадки скидання з дронів листівок, які візуально нагадують гривні або долари. Деякі з них мають іронічний напис "Вовина тисяча". Проте за яскравою обгорткою ховається ворожа пропаганда та спроби вербування.

"Усередині – заклики до протестів проти української влади, посилання на російські Telegram-канали, а також пропозиції "заробітку" в обмін на дані про позиції Сил оборони України", — зазначають у мерії міста Богодухів.





Окрім текстів із закликами до дестабілізації ситуації в країні, фальшивки містять QR-коди. Перехід за ними веде на ресурси окупантів, де поширюється дезінформація та здійснюється пошук потенційних зрадників для збору розвідувальних даних.

Влада Богодухівщини наполегливо просить мешканців бути пильними. У разі виявлення таких підозрілих "грошей" рекомендується в жодному разі не торкатися їх руками, не сканувати коди та не переходити за посиланнями. Про подібні знахідки необхідно негайно інформувати правоохоронні органи.

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, влада Краснодарського краю РФ висунула екзотичну версію подій навколо масштабної пожежі та задимлення у місті Туапсе. Губернатор Веніамін Кондратьєв стверджує, що кадри з "нафтовим дощем" та потужним вогнем є результатом нової тактики українських сил, спрямованої на створення візуального ефекту.

На думку російського посадовця, на дрони спеціально чіпляють додаткові ємності з пальним, аби після збиття спровокувати яскраве видовище.

"Ми бачимо нову, я б сказав, підлу інноваційну тактику ворога — вони чіпляють до дронів додаткові баки з мазутом. Навіщо? Щоб при збитті створити яскраве полум'я, дим. Це чистої води психологічна атака, робота на камеру", — запевняє Кондратьєв у тексті, оприлюдненому в медіа.