«Вовину тысячу» разбрасывают с дронов в Харьковской области: что известно

Российские войска начали применять в Харьковской области новую тактику информационных провокаций, используя беспилотники для распространения агитационных материалов, замаскированных под денежные купюры.

По информации пресс-службы Богодуховского городского совета, в громаде зафиксированы многочисленные случаи сброса с дронов листовок, визуально напоминающих гривны или доллары. Некоторые из них имеют ироничную надпись "Вовина тысяча". Однако за яркой оберткой скрывается враждебная пропаганда и попытки вербовки.

"Внутри – призывы к протестам против украинских властей, ссылки на российские Telegram-каналы, а также предложения "заработка" в обмен на данные о позициях Сил обороны Украины", — отмечают в мэрии города Богодухов.





Кроме текстов с призывами к дестабилизации ситуации в стране, фальшивки содержат QR-коды. Переход по ним ведет на ресурсы оккупантов, где распространяется дезинформация и осуществляется поиск потенциальных предателей для сбора разведывательных данных.

Власти Богодуховщины настойчиво просят жителей быть бдительными. При обнаружении таких подозрительных "денег" рекомендуется ни в коем случае не касаться их руками, не сканировать коды и не переходить по ссылкам. О таких находках необходимо немедленно информировать правоохранительные органы.

