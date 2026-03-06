Ворожий удар по Харкову: де стався «прильот»

Увечері 6 березня російські війська здійснили чергову атаку на Харків із використанням безпілотних літальних апаратів. У місті було зафіксовано влучання у Салтівському районі.

Вибух у Харкові. Ілюстративне фото

Загроза з повітря стала очевидною ще близько 20:20. Тоді Повітряні Сили ЗСУ попередили мешканців про небезпеку, зазначивши, що ворожий дрон рухається у бік міста.

"Наближається БпЛА зі сходу курсом на Харків", — йшлося у повідомленні військових.

Невдовзі після цього мер Харкова Ігор Терехов підтвердив факт атаки на територію міста. За його словами, ворог поцілив по Салтівці.

"Є інформація про удар ворожим "шахедом" по Салтівському району", — повідомив міський голова о 20:26.

Наразі на місці події відповідні служби розпочали перевірку. Влада та правоохоронці з’ясовують масштаби пошкоджень та наявність постраждалих.

"Інформація уточнюється", — додав Терехов.

Мешканців закликають залишатися в укриттях до повного відбою повітряної тривоги.

Інформація оновлюється.