logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Вражеский удар по Харькову: где произошел «прилет»
commentss НОВОСТИ Все новости

Вражеский удар по Харькову: где произошел «прилет»

Взрывы в Харькове: оккупанты направили БпЛА в один из крупнейших районов города

6 марта 2026, 20:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Вечером 6 марта российские войска совершили очередную атаку на Харьков с использованием беспилотных летательных аппаратов. В городе было зафиксировано попадание в Салтовском районе.

Вражеский удар по Харькову: где произошел «прилет»

Взрыв в Харькове. Иллюстративное фото

Угроза с воздуха стала очевидна еще около 20:20. Тогда Воздушные Силы ВСУ предупредили жителей об опасности, отметив, что вражеский дрон двигается в сторону города.

"Приближается БПЛА с востока курсом на Харьков", — говорилось в сообщении военных.

Вскоре после этого мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил факт атаки на территорию города. По его словам, враг попал по Салтовке.

"Есть информация об ударе вражеским "шахедом" по Салтовскому району", — сообщил городской голова в 20:26.

На месте происшествия соответствующие службы начали проверку. Власти и правоохранители выясняют масштабы повреждений и наличие пострадавших.

"Информация уточняется", — добавил Терехов.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до полного отбоя воздушной тревоги.

Информация обновляется.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости