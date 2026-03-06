Вражеский удар по Харькову: где произошел «прилет»

Вечером 6 марта российские войска совершили очередную атаку на Харьков с использованием беспилотных летательных аппаратов. В городе было зафиксировано попадание в Салтовском районе.

Взрыв в Харькове. Иллюстративное фото

Угроза с воздуха стала очевидна еще около 20:20. Тогда Воздушные Силы ВСУ предупредили жителей об опасности, отметив, что вражеский дрон двигается в сторону города.

"Приближается БПЛА с востока курсом на Харьков", — говорилось в сообщении военных.

Вскоре после этого мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил факт атаки на территорию города. По его словам, враг попал по Салтовке.

"Есть информация об ударе вражеским "шахедом" по Салтовскому району", — сообщил городской голова в 20:26.

На месте происшествия соответствующие службы начали проверку. Власти и правоохранители выясняют масштабы повреждений и наличие пострадавших.

"Информация уточняется", — добавил Терехов.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до полного отбоя воздушной тревоги.

Информация обновляется.