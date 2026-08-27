Ворожа атака на Харків: окупанти поцілили у торговельний центр (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

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Недилько Ксения
Російські війська вчергове атакували цивільну інфраструктуру Харкова серед білого дня. Сьогодні, 27 серпня, ворог спрямував ударний безпілотний літальний апарат на один із житлових масивів міста, спричинивши руйнування у людному місці.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
"Ворог ударив бойовим дроном по Основ’янському району", — оперативно поінформував про черговий акт агресії Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму офіційному каналі.
Очільник міста зауважив, що екстрені служби негайно вирушили на місце події, додавши: "Деталі зʼясовуємо".
За лічені хвилини з'явилися перші уточнення щодо безпосереднього місця влучання ворожого залізяччя.
"Влучання в торгівельний центр в Основʼянському районі", — конкретизував наслідки вибуху мер міста. Наразі на місці влучання працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій та медики.
Інформація щодо масштабів руйнувань, виникнення пожежі та можливих постраждалих серед працівників і відвідувачів торговельного закладу оновлюється.
ОНОВЛЕНО: Ігор Терехов о 12:26: "Надходить інформація про постраждалих внаслідок удару по торговельному центру. Їхня кількість і стан уточнюються".
Ігор Терехов о 12:32: "Наразі відомо про трьох постраждалих, один з них у вкрай важкому стані".
Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА о 12:39: "За уточненою інформацією, ворог атакував безпілотником торговий центр в Основ'янському районі Харкова. Наразі відомо про одного загиблого 40-річного чоловіка. Ще двоє людей постраждали. На місці працюють усі наші есктрені служби".