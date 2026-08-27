Вражеская атака на Харьков: оккупанты попали в торговый центр (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Российские войска в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова среди бела дня. Сегодня, 27 августа, враг направил ударный беспилотный летательный аппарат на один из жилых массивов города, повлекший за собой разрушение в людном месте.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Враг ударил боевым дроном по Основянскому району", — оперативно проинформировал об очередном акте агрессии Харьковский городской голова Игорь Терехов в своем официальном канале.

Глава города отметил, что экстренные службы немедленно отправились на место происшествия, добавив: "Детали выясняем".

За считанные минуты появились первые уточнения относительно непосредственного места попадания вражеского железа.

"Попадание в торговый центр в Основянском районе", — конкретизировал последствия взрыва мэр города. На месте попадания работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медики.

Информация о масштабах разрушений, возникновении пожара и возможных пострадавших среди работников и посетителей торгового заведения обновляется.

ОБНОВЛЕНО: Игорь Терехов в 12:26: "Поступает информация о пострадавших в результате удара по торговому центру. Их количество и состояние уточняются".

Игорь Терехов в 12:32: "Сейчас известно о трех пострадавших, один из них в крайне тяжелом состоянии".

Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА в 12:39: "По уточненной информации, враг атаковал беспилотником торговый центр в Основянском районе Харькова. Сейчас известно об одном погибшем 40-летнем мужчине. Еще два человека пострадали. На месте работают все наши экстренные службы".