На Харківщині російські окупаційні війська здійснили цілеспрямовану атаку на правоохоронців, які займалися евакуацією цивільного населення. Як повідомляє МВС України, "на Куп’янському напрямку російський ударний безпілотник типу „Ланцет“ атакував евакуаційну машину „Білих Янголів“".

Внаслідок атаки ворожого дрона загинули двоє поліцейських евакуаційної групи «Білий Янгол»

Трагічний інцидент стався неподалік одного з населених пунктів області. У повідомленні зазначено: "Поблизу села Середній Бурлук внаслідок атаки загинули двоє поліцейських – Юлія Келеберда та Євген Калган. Ще один правоохоронець зазнав поранень".

Загиблі офіцери були ветеранами евакуаційної місії. "Юлія Келеберда та Євген Калган служили у складі „Білих Янголів“ від самого початку створення підрозділу. Ризикуючи власним життям, вони знову і знову поверталися туди, де була найбільша потреба в допомозі", — наголошують у відомстві.

Юлії було лише 23 роки, у неї залишилися батьки. 39-річний Євген Калган назавжди залишив сиротами двох дітей: "Без чоловіка і батька залишилися дружина, мати, 16-річний син та 7-річна донька".

Колектив МВС та Національної поліції висловлює щирі співчуття рідним загиблих. Світла пам’ять героям, які віддали життя, рятуючи інших.

