В Харьковской области российские оккупационные войска совершили целенаправленную атаку на правоохранителей, которые занимались эвакуацией гражданского населения. Как сообщает МВД Украины, "на Купянском направлении российский ударный беспилотник типа „Ланцет“ атаковал эвакуационную машину „Белых Ангелов“".

В результате атаки вражеского дрона погибли двое полицейских эвакуационной группы «Белый Ангел»

Трагический инцидент произошел недалеко от одного из населенных пунктов области. В сообщении отмечено: "Вблизи села Средний Бурлук в результате атаки погибли двое полицейских – Юлия Келеберда и Евгений Калган. Еще один правоохранитель получил ранения".

Погибшие офицеры были ветеранами эвакуационной миссии. "Юлия Келеберда и Евгений Калган служили в составе „Белых Ангелов“ с самого начала создания подразделения. Рискуя собственной жизнью, они снова и снова возвращались туда, где была наибольшая потребность в помощи", — отмечают в ведомстве.

Юлии было всего 23 года, у нее остались родители. 39-летний Евгений Калган навсегда оставил сиротами двоих детей: "Без мужа и отца остались жена, мать, 16-летний сын и 7-летняя дочь".

Коллектив МВД и Национальной полиции выражает искренние соболезнования родным погибших. Светлая память героям, отдавшим жизнь, спасая других.

