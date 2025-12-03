Волчанск можно считать окончательно утраченным – н.п. откололся полностью. Такое заявление сделал военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

Военный: Харькову будет светить тяжелый период

"Противник, продавив из района Цегельного и с южной окраины города, уже давит в направлении Вильчей. Там они смогли зацепиться за северную часть поселка и пытаются расширить контроль, не давая время стабилизации.

Картина вырисовывается жесткая, по оценкам казаков на передке, у них есть все предпосылки рвануть в Бугаевку, а возможно и дальше, если темп не будет сбит. На этих происках их нужно тормозить любой ценой, потому что иначе Харькову действительно будет светить трудный период", – подчеркнул военный.

По его словам, только поддержка украинских бойцов влияет на то, как СОУ смогут выстоять.

"Я просто заранее подвожу вас к тому, что может разворачиваться в этом эпизоде. Ваша поддержка бойцов — это то, что реально влияет на сколько направлений мы сможем выстоять. Так как тенденция боев говорит сама за себя, враг наваливает системно.

И уже нет сомнений, задача у них четкая – забрать под себя правый берег Северского Донца и оттеснить нашу линию как можно дальше. Но мы еще посмотрим, как будут разворачиваться события", – отметил "Мучной".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Генеральном штабе ВСУ отмечают, что подразделения Сил обороны Украины продолжают оборонные операции на сложных участках фронта, в частности, в Покровске, Волчанске, Купянске.

"Бравурные заявления руководства страны-агрессора о "захвате" этих населенных пунктов армией РФ не соответствуют действительности. Речь идет лишь об очередной попытке кремля использовать снятый на видео "флаговтык" с пропагандистской целью для влияния на участников международных переговоров", — говорится в заявлении.

Там также добавили, что напряженной остается ситуация в Волчанске Харьковской области. Враг не оставляет попыток продвинуться в этом населенном пункте, применяя малые пехотные группы, ударные БПЛА и артиллерию. Однако украинские защитники стойко удерживают позиции, добавили там.