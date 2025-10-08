Російська пропаганда поширює нові фейки про ЗСУ та Куп’янський напрямок, зокрема цього разу ворожі пропагандисти поширюють повідомлення, що бійці ЗСУ під Куп'янськом начебто залишилися без їжі та води і відмовляються від участі в боях. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, де наголошують, що це фейк.

«Військові ЗСУ пухнуть з голоду під Куп’янськом»: що відомо

Так, росіяни пишуть, що група бійців ЗСУ під Куп’янськом знаходиться на межі фізичного виснаження та зневоднення, що робить їх неспроможними до ведення бойових дій та контратак. Що нібито солдатам не привозять їжу та воду, але попри все, змушують заходити у місто для контратак.

"Центр зафіксував активізацію російської інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію ЗСУ. Насправді це чергова спроба деморалізувати українців і дискредитувати командування ЗСУ. Подібні "новини" з посиланням на анонімні джерела у "силових структурах" рф — стандартна інформаційна тактика, яку росіяни використовують для тиску на українське суспільство.

Мета таких фейків — створити ілюзію хаосу в українській армії", – наголошують в ЦПД.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські пропагандисти у Telegram поширюють відео з нібито "допитом" українських військових, у якому вони повідомляють, що вони "бійці 114-ї ТрО, здалися в полон у Куп’янську, а командування бригади покинуло їх напризволяще". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки, де наголошують, що це фейк, створений росіянами для дискредитації ЗСУ.