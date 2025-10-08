logo

Харьков «Военные ВСУ пухнут от голода под Купянском»: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

«Военные ВСУ пухнут от голода под Купянском»: что известно

Оккупанты пытаются дискредитировать ВСУ и деморализовать бойцов

8 октября 2025, 17:44
Автор:
Недилько Ксения

Российская пропаганда распространяет новые фейки о ВСУ и Купянском направлении, в частности, на этот раз вражеские пропагандисты распространяют сообщения, что бойцы ВСУ под Купянском вроде бы остались без пищи и воды и отказываются от участия в боях. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, где подчеркивают, что это фейк.

«Военные ВСУ пухнут от голода под Купянском»: что известно

«Военные ВСУ пухнут от голода под Купянском»: что известно

Так, россияне пишут, что группа бойцов ВСУ под Купянском находится на грани физического истощения и обезвоживания, что делает их неспособными для ведения боевых действий и контратак. Что якобы солдатам не привозят еду и воду, но, несмотря ни на что, заставляют заходить в город для контратак.

«Военные ВСУ пухнут от голода под Купянском»: что известно - фото 2

"Центр зафиксировал активизацию российской информационной кампании, направленной на дискредитацию ВСУ. На самом деле, это очередная попытка деморализовать украинцев и дискредитировать командование ВСУ. Подобные "новости" со ссылкой на анонимные источники в "силовых структурах" РФ — стандартная информационная тактика, используемая русскими для давления на украинское общество.

Цель таких фейков – создать иллюзию хаоса в украинской армии", – отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские пропагандисты в Telegram распространяют видео с якобы "допросом" украинских военных, в котором они сообщают, что они "бойцы 114-й ТрО, сдались в плен в Купянске, а командование бригады покинуло их на произвол судьбы". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что это фейк, созданный россиянами для дискредитации ВСУ.



