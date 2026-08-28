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Від критики армії до наркотиків: у екскомандира 47-ї «Магури» Ширшина знайшли речовину, ваги та зіп-пакети

Під час огляду правоохоронці знайшли та вилучили два чорні зіп-пакети, в яких містилася речовина рослинного походження зеленого кольору.

28 серпня 2026, 20:29
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Клименко Елена

Сьогодні у Харкові поліцейські зупинили автомобіль Audi екскомандира 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина. В автівці знайшли наркотики.

Від критики армії до наркотиків: у екскомандира 47-ї «Магури» Ширшина знайшли речовину, ваги та зіп-пакети

Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у поліції, за оперативною інформацією, у водія могли бути при собі наркотичні речовини. Окрім того, державний номерний знак не відповідав зазначеному транспортному засобу.

Зазначається, що Ширшин надав згоду на огляд автомобіля. Він дістав із підлокітника між сидіннями згорток, усередині якого були пакети чорного кольору, ваги та речовина рослинного походження. Водій розпакував згорток, поклав його на дах автомобіля, та заявив, що заборонені речовини йому не належать. Пізніше у соцмережах Ширшин повідомив, що наркотики йому начебто підкинули. 

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду правоохоронці виявили та вилучили два зіп-пакети чорного кольору з речовиною рослинного походження зеленого кольору.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. 

Сам Ширшин відомий тим, що позиціонує себе як військовий експерт та роками активно критикує військове командування української армії. Знайдені у його автівці наркотиків, зіп-пакети і ваги можуть вказувати на збут заборонених речовин.



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