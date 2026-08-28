От критики армии к наркотикам: у экскомандира 47-й «Магуры» Ширшина нашли вещество, весы и зип-пакеты

Сегодня в Харькове полицейские остановили автомобиль Audi екомандира 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина. В автомобиле нашли наркотики.

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Как сообщили в полиции, по оперативной информации, у водителя могли быть при себе наркотические вещества. Кроме того, государственный номерной знак не соответствовал указанному транспортному средству.

Отмечается, что Ширшин дал согласие на осмотр автомобиля. Он достал из подлокотника между сиденьями сверток, внутри которого были пакеты черного цвета, вес и вещество растительного происхождения. Водитель распаковал сверток, положил его на крышу автомобиля и заявил, что запрещенные вещества ему не принадлежат. Позже в соцсетях Ширшин сообщил , что наркотики ему вроде бы подбросили.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа. Во время осмотра правоохранители обнаружили и изъяли два зип-пакета черного цвета с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Сам Ширшин известен тем, что позиционирует себя как военный эксперт и активно критикует военное командование украинской армии. Найденные в его авто наркотики, зип-пакеты и весы могут указывать на сбыт запрещенных веществ.