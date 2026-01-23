Харківська область демонструє значні темпи реалізації програми компенсацій за зруйноване війною майно. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, на сьогодні у 41 територіальній громаді Харківської області профільними комісіями сформовано 9 208 житлових сертифікатів на загальну суму понад 12,4 мільярда гривень.

Від Харкова до Франківська: де купують нерухомість отримувачі компенсацій за знищене майно в Харківській області

Наразі жителі області вже використали 6 815 сертифікатів. Зокрема, отримувачі компенсацій, використовуючи житлові сертифікати, придбали 4 802 об’єкти нерухомості на території Харківської області. З них 3 988 складають квартири та 814 — приватні будинки.

Олег Синєгубов зазначив, що загальна вартість придбаного майна перевищує 9,7 мільярда гривень, з яких 7,8 мільярда оплачено коштом програми.

Щодо географії придбання нового житла, то більшість власників сертифікатів обирають Харків, Ізюмську та Балаклійську громади. Проте частина мешканців купує нерухомість в інших регіонах — у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міський голова Харкова і очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов заявив, що під час війни ключовим завданням є підтримка людей, а не запровадження нових фінансових тягарів.

"Шлях до Європи не може проходити через втрату довіри людей у найважчий час. Стійкість країни починається зі стійкості родин. Нам потрібна підтримка, щоб українці вистояли й не втратили віру в справедливість", – наголошує харківський мер.