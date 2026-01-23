Харьковская область демонстрирует значительные темпы реализации программы компенсаций за разрушенное войной имущество. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, на сегодняшний день в 41 территориальной громаде Харьковской области профильными комиссиями сформировано 9 208 жилищных сертификатов на общую сумму более 12,4 миллиарда гривен.

От Харькова до Франковска: где покупают недвижимость получатели компенсаций за уничтоженное имущество в Харьковской области

В настоящее время жители области уже использовали 6 815 сертификатов. В частности, получатели компенсаций, используя жилищные сертификаты, приобрели 4802 объекта недвижимости на территории Харьковской области. Из них 3988 составляют квартиры и 814 — частные дома.

Олег Синегубов отметил, что общая стоимость приобретенного имущества превышает 9,7 миллиарда гривен, из которых 7,8 миллиарда оплачено на средства программы.

Что касается географии приобретения нового жилья, то большинство владельцев сертификатов выбирают Харьков, Изюмскую и Балаклейскую громады. Однако часть жителей покупает недвижимость в других регионах – в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что городской голова Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов заявил, что во время войны ключевой задачей является поддержка людей, а не введение новых финансовых тяжестей.

"Путь в Европу не может проходить из-за утраты доверия людей в самое тяжелое время. Устойчивость страны начинается с устойчивости семей. Нам нужна поддержка, чтобы украинцы выстояли и не потеряли веру в справедливость", — отмечает харьковский мэр.