Від футбольних трибун до світового визнання: річниця знаменитої кричалки про диктатора РФ (ВІДЕО)

«Металіст» та «Шахтар» об’єдналися в один голос: як 12 років тому народився головний народний хіт про Путіна

30 березня 2026, 18:16
Недилько Ксения

Сьогодні виповнюється рівно 12 років з моменту, коли коротка, але влучна фраза перетворилася на справжній міжнародний феномен. Саме цього дня у Харкові під час спільної ходи футбольних фанатів уперше масово пролунало вже легендарне: "Путін – х*йло".

Як це було?

Історична подія відбулася завдяки несподіваному на той час єднанню вболівальників харківського "Металіста" та донецького "Шахтаря". Попри багаторічне спортивне суперництво, фанати згуртувалися проти російської агресії, яка тоді лише починалася.

Чому це важливо:

Символ опору: Кричалка миттєво вийшла за межі стадіонів, ставши неофіційним гімном українського спротиву.

Світова популярність: Фразу підхопили не лише в Україні, а й далеко за її межами — від дипломатичних кіл до світових хіт-парадів.

Єдність Сходу: Подія у Харкові показала, що вболівальники з різних регіонів мають спільну позицію щодо очільника Кремля.

Цей вислів став не просто фольклором, а чіткою політичною оцінкою дій російського диктатора. Відтоді ритмічне скандування "Путін – х*йло, ла-ла-ла-ла" неодноразово лунало на міжнародних майданчиках, мітингах та футбольних матчах по всьому світу, нагадуючи про справжню сутність агресора.                                                     

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що національна збірна України з футболу опинилася в центрі неприємного інциденту напередодні доленосного матчу кваліфікації на Чемпіонат світу-2026. Як стало відомо від спортивного журналіста Ігоря Бурбаса, команду зухвало пограбували безпосередньо у готелі, де проживали спортсмени.



