Сегодня исполняется ровно 12 лет с момента, когда короткая, но меткая фраза превратилась в настоящий международный феномен. Именно в этот день в Харькове во время совместного шествия футбольных фанатов впервые массово прозвучало уже легендарное: "Путин – х*йло".

Как это было?

Историческое событие произошло благодаря неожиданному в то время единению болельщиков харьковского "Металлиста" и донецкого "Шахтера". Несмотря на многолетнее спортивное соперничество, фанаты сплотились против российской агрессии, которая только начиналась.

Почему это важно?

Символ сопротивления: Кричалка мгновенно вышла за пределы стадионов, став неофициальным гимном украинского сопротивления.

Мировая известность: Фразу подхватили не только в Украине, но и за ее пределами — от дипломатических кругов до мировых хит-парадов.

Единство Востока: Событие в Харькове показало, что болельщики из разных регионов имеют общую позицию по отношению к главе Кремля.

Это выражение стало не просто фольклором, а четкой политической оценкой действий российского диктатора. С тех пор ритмическое скандирование "Путин – х*йло, ла-ла-ла-ла" неоднократно звучало на международных площадках, митингах и футбольных матчах по всему миру, напоминая о подлинной сущности агрессора.

