Вибухи в Україні: куди била Росії під час нічної атаки

У ніч проти 12 жовтня Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе. Найбільшої шкоди завдано Харківській області, де після першої години ночі пролунали щонайменше чотири вибухи. Основний удар прийняла на себе Чугуївська громада.

Росія атакувала Україну. Фото з відкритих джерел

Повітряна тривога розпочалася ще ввечері 11 жовтня й поширилася на низку областей України. 12 жовтня близько 01:00 у Чугуєві пролунали перші вибухи. За словами очевидців, невдовзі після цього у місті сталося ще кілька детонацій.

Міська голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що російський дрон влучив у будівлю навчального закладу. Унаслідок вибуху пошкоджено частину споруди, вибито вікна та зруйновано дах. Поруч з об’єктом постраждав житловий будинок і кілька автомобілів.

За попередньою інформацією, одна жінка отримала сильний стресовий стан через вибухову хвилю, однак серйозних травм не зазнала.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ударних безпілотників на сході країни. За даними військових, дрони рухалися з південного напрямку, а в небі над Харківщиною працювала протиповітряна оборона.

Це вже друга масована атака по Чугуєву за останні дні. Напередодні, 10 жовтня, російські війська також здійснили серію ударів дронами по місту, спричинивши пожежі на місці влучань. Рятувальники ДСНС тоді ліквідували займання та оприлюднили фото зруйнованих будівель.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чого чекати від російських обстрілів взимку. Наскільки Україна готова до нових атак.

Також "Коментарі" писали про те, скільки українців готові до територіальних поступок в обмін на закінчення війни.