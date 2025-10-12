logo

Взрывы в Украине: куда била России во время ночной атаки
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрывы в Украине: куда била России во время ночной атаки

Ночью 12 октября Россия атаковала Харьковщину дронами-камикадзе. В Чугуеве раздались взрывы и повреждены учебное заведение, жилье и авто.

12 октября 2025, 07:20
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 12 октября Россия вновь атаковала Украину дронами-камикадзе. Наибольший ущерб нанесен Харьковской области, где после часа ночи прогремели по меньшей мере четыре взрыва. Основной удар приняла на себя Чугуевская община.

Взрывы в Украине: куда била России во время ночной атаки

Россия атаковала Украину. Фото из открытых источников

Воздушная тревога началась вечером 11 октября и распространилась на ряд областей Украины. 12 октября около 01:00 в Чугуеве прогремели первые взрывы. По словам очевидцев, вскоре после этого в городе произошло еще несколько детонаций.

Городская голова Чугуева Галина Минаева сообщила, что российский дрон попал в здание учебного заведения. В результате взрыва повреждена часть сооружения, выбиты окна и разрушена крыша. Рядом с объектом пострадал жилой дом и несколько автомобилей.

По предварительной информации, одна женщина получила сильное стрессовое состояние из-за взрывной волны, однако серьезные травмы не получила.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности ударных беспилотников на востоке страны. По данным военных, дроны двигались с южного направления, а в небе над Харьковщиной работала противовоздушная оборона.

Это уже вторая массированная атака по Чугуеву за последние дни. Накануне, 10 октября, российские войска также осуществили серию ударов дронами по городу, повлекшие пожары на месте попаданий. Спасатели ГСЧС тогда ликвидировали возгорание и обнародовали фото разрушенных зданий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, чего ждать от российских обстрелов зимой. Насколько Украина готова к новым атакам.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев готовы к территориальным уступкам в обмен на окончание войны.



