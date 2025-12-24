Вибухи в Харкові: є загиблі та поранені (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

У Харкові з 10:21 пролунало чотири потужних вибухи. Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про загрозу балістики з північного напрямку. Крім того, на західних околицях м. Харкова – розвідувальні БпЛА противника. Залучено засоби для збиття.

Вибухи в Харкові: окупанти б’ють балістикою по місту

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що деякі вибухи пролунали в тому числі за межами міста.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що наслідки влучання уточнюються.

"На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", – написав він о 10:35.

Ігор Терехов о 12:06: "Шановні харків’яни! Ворог завдав серії прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту.

На жаль, одна людина загинула. Є поранені.

Зараз усі профільні служби проводять дефектування та визначають реальний масштаб руйнувань. Там, де це технічно можливо, ми вимушено переходимо на режим "енергоострова", щоб зменшити наслідки для харківʼян.

Через пошкодження енергосистеми також тимчасово ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори. Транспортники вже працюють над стабілізацією ситуації.

Рух метрополітеном відновлений. Введені графіки аварійних відключень від "Харківобленерго".

Прошу вас поставитися до ситуації з розумінням. Важливо довіряти фахівцям, які виконують свою роботу в надзвичайно складних умовах".

Олег Синєгубов о 12:17: "Одна людина загинула внаслідок ракетних ударів по передмістю Харкова. Ще 11 людей отримали поранення різного ступеня важкості. Постраждалі госпіталізовані. Всім надається висококваліфікована медична допомога".

Інформація оновлюється.