Взрывы в Харькове: есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Харькове с 10:21 прогремели четыре мощных взрыва. Воздушные Силы ВСУ сообщают об угрозе баллистики с северного направления. Кроме того, в западных окрестностях г. Харькова – разведывательные БПЛА противника. Привлечены средства для сбития.

Взрывы в Харькове: оккупанты бьют баллистикой по городу

Мэр Игорь Терехов сообщил, что некоторые взрывы прогремели в том числе за пределами города.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что последствия попадания уточняются.

"На эту минуту информация о пострадавших не поступала", — написал он в 10:35.

Игорь Терехов в 12:06: "Уважаемые харьковчане! Враг нанес серию прицельных ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. Это привело к существенному падению напряжения в городе, что отразилось на теплоснабжении и работе городского транспорта.

К сожалению, один человек погиб. Есть раненые.

Сейчас все профильные службы производят дефектирование и определяют реальный масштаб разрушений. Там, где это технически возможно, мы вынуждено переходим на режим "энергоострова", чтобы снизить последствия для харьковчан.

Из-за повреждений энергосистемы также временно усложнена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы. Транспортники уже трудятся над стабилизацией ситуации.

Движение метрополитеном восстановлено. Введены графики аварийных отключений от "Харьковоблэнерго".

Прошу вас отнестись к ситуации с пониманием. Важно доверять специалистам, выполняющим свою работу в чрезвычайно сложных условиях".

Олег Синегубов в 12:17: "Один человек погиб в результате ракетных ударов по пригороду Харькова. Еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь".

Информация обновляется.