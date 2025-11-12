Сегодня около 9 утра в Харькове раздались мощные взрывы. По сообщениям харьковского городского головы Игоря Терехова, были зафиксированы попадания вражеских боевых дронов в Холодногорском районе.

Взрывы в Харькове: что известно о попаданиях (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

"По предварительной информации, в результате попадания трех "шахедов" по центральной части города повреждены гражданское производственное предприятие и частные дома. Относительно пострадавших – на данную минуту информация не поступала", – сообщил мэр Харькова.

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, есть информация об одном пострадавшем. Экстренные службы выехали на место ударов.

Также по данным "Суспильного", военные РФ нанесли удары по автотранспортному предприятию, занимавшемуся гражданскими перевозками. Повреждены также пять частных и 15 многоэтажных домов, сообщил журналистам городской голова Игорь Терехов на месте попадания.

По его данным, к медикам после ударов обратились два человека с острой реакцией на стресс.

Олег Синегубов в 10.27: "Сегодня враг атаковал район старой застройки Харькова, почти центр города.

Сейчас известно о трех ударах БпЛА по Холодногорскому району.

Пострадали по меньшей мере три человека.

От взрывной волны получили травмы и ушиб 68-летний мужчина и 60-летняя женщина, они госпитализированы. Также медики оказали помощь 77-летней женщине, получившей легкие ранения.

На месте вспыхнул пожар.

Работают все наши подразделения: ГСЧС, экстренная медицинская помощь, Национальная полиция.

В настоящее время оперативно ликвидируем последствия. Дальше будем разбирать завалы, чтобы убедиться, что под ними нет никого".

Информация обновляется.